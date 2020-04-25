ГУ МВД РФ по Мордовии опровергает информацию о раздаче медицинских масок, пропитанных химикатами

ГУ МВД РФ по Мордовии предупреждает о распространении ложной информации.

Недавно в одной из социальных сетей была размещена публикация, содержащая информацию о том, что в республике некие лица раздают гражданам медицинские маски, которые пропитаны химикатами с наркотическим действием. Также было указано, что жители Мордовии, используя данное средство защиты, теряют сознание, после чего упомянутые лица совершают различные противоправные деяния.

Сотрудники ГУ МВД РФ по Мордовии сообщают, что указанные сведения никоим образом не соответствуют действительности.

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Источник: 13.мвд.рф