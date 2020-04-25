Житель Зубово-Полянского района во время ссоры выстрелил в знакомого из винтовки

В Зубово-Полянском районе ссора из-за денег закончилась стрельбой.

Недавно 32-летний житель села Аким-Сергеевка гостил у своего 33-летнего знакомого. Мужчины распивали спиртные напитки. В ходе попойки владелец жилья, который вместе с гостем трудился разнорабочим, стал упрекать последнего в том, что он утаивает от него часть зарплаты. Следует пояснить, что заработные платы двух мужчин перечислялась на банковскую карту 32-летнего гражданина. Упреки переросли в словесную перепалку. В определенный момент хозяин жилья выстрелил в гостя из пневматической винтовки. Ранение пришлось в область глаза. Пострадавший был экстренно госпитализирован.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении 33-летнего мужчины.

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Источник: 13.мвд.рф