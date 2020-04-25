Гороскоп на 26 апреля: деньги для Тельцов задержатся в пути, Львам нужно попробовать что-то новое, а Стрельцов подведет связь

Овен

Звезды уверяют, что Овны в этот день будут приятно удивлены, поэтому читайте все письма, отвечайте на все звонки, чтобы получить известие.

Телец

Новости о поступлении денег всегда задерживаются, особенно если Тельцы очень сильно ждут эти средства. Не волнуйтесь, вы получите ожидаемое в самое ближайшее время.

Близнецы

Близнецам в этот день может позвонить бывший избранник, чтобы попытаться восстановить отношения, но вас это не заинтересует.

Рак

С возрастом Раки все больше и больше внимания будут уделять духовным вопросам. Это не связано с религией, но требует поиска специфической литературы.

Лев

Звезды советуют Львам попробовать в этот день что-то новое, к примеру, вступить в книжный клуб, где вы сможете найти новых друзей.

Дева

Девы в этот день будут чувствовать себя особенно сексуальными, поэтому звезды рекомендуют воспользоваться этим обстоятельством в своих интересах.

Весы

В этот день Весы могут не просто заинтересоваться представителем противоположного пола, но и влюбиться с первого взгляда.

Скорпион

Страстные Скорпионы, имеющий прекрасный внешний вид, могут все же быть одинокими. Устройте себе праздник, даже если пока что его некому с вами разделить.

Стрелец

Попытки Стрельцов связаться с любимым вероятнее всего окажутся неудачными. Не волнуйтесь, ваш избранник сам найдет способ дать о себе знать.

Козерог

Вчерашнее или недавнее мероприятие негативно отразится на вашем самочувствии, но не волнуйтесь, ведь уже на следующий день все пройдет, а пока что отлежитесь.

Водолей

Романтический партнер наверняка оценит игривое настроение Водолеев, поэтому не сдерживайте полет своей фантазии и устройте сюрприз любимому.

Рыбы

Звезды говорят, что у Рыб может появиться настроение заняться домом. Если не косметический ремонт, то уборка или перестановка мебели вам вполне по силам.

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а еще Гороскоп на 2020 год: Львам нужно будет чаще отдыхать, Весы станут примером для окружающих, а Водолеи должны быть осторожны с деньгами