В Мордовии был проведен семинар-совещание общественных советов при МВД и территориальных органах

В Мордовии прошел семинар-совещание общественных советов при МВД и территориальных органах на районном уровне.

По причине сложной эпидемиологической обстановки указанное мероприятие прошло в формате видеоконференцсвязи.

В ходе семинара-совещания были рассмотрены вопросы организации работы общественных советов.

Представители общественности призвали граждан в период распространения коронавирусной инфекции соблюдать режим самоизоляции, напомнить об этом пожилым родственникам, а также предупредить их о возможных проявлениях телефонного мошенничества.

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Источник: 13.мвд.рф