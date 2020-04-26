Гороскоп на 27 апреля: Овнов могут обмануть, Девам лучше держаться в тени, а Скорпионов сильно озадачат их сны

Овен

В этот день Овны могут поверить в небылицу, так как рассказчик будет весьма убедителен. Проверяйте все полученные сведения.

Телец

Тельцам лучше в этот день не заниматься финансовыми вопросами, поскольку вы будете обдумывать новые интересные проекты и не сможете сконцентрироваться.

Близнецы

Сложно сконцентрироваться будет также и Близнецам, которых настигнут воспоминания и вопросы из разряда «а что если...».

Рак

Интуиция Раков окажется более точным инструментом предсказания будущего, чем подсказки человека, который попытается в этот день оказать вам помощь с планированием.

Лев

Львам будет очень сложно выбрать путь, по которому вам вскоре предстоит начать движение. Принимать решения в этот день звезды не советуют, подождите несколько дней.

Дева

Звезды предупреждают Дев, которые могут оказаться на пути человека, идущего к своей цели «по трупам». Держитесь в стороне, защитив себя на всех уровнях.

Весы

Ваши сомнения относительно некоторых убеждений, Весы, не должны подрывать вашу уверенность в себе. Это часть процесса вашего роста, но никак не разрушения основ.

Скорпион

Беспокойство Скорпионов могут вызвать сны, которые касаются ваших друзей или знакомых. Может быть вы даже отдалитесь на время от некоторых из них.

Стрелец

На работе Стрельцов могут происходить тревожащие вас вещи. Если вы слишком переживаете, то можете попытаться разобраться в ситуации.

Козерог

В этот день Козероги могут быть несобранными, предупреждают звезды. Это негативно отразится на работе, но уже через несколько дней вы придете в норму.

Водолей

Сомнения и неуверенность, которые появятся у Водолеев в этот день, могут плохо сказаться на романтических отношениях, поэтому не торопитесь, действуйте осторожно.

Рыбы

Рыбы могут стать в этот день жилеткой для родственника, которому необходима ваша поддержка. Иногда правда, даже горькая, лучше любого лекарства.

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