В первом квартале 2020 года в Мордовии было зафиксировано более 280 экономических преступлений

В период с января по март нынешнего года в Мордовии было зарегистрировано 283 экономических преступления.

За отчетный период стражами порядка была пресечена деятельность межрегионального преступного сообщества. Были возбуждены уголовные дела в отношении лидера группировки и 11 участников, похитивших денежные средства у пенсионеров путем продажи противопожарного оборудования по завышенной цене.

Также были задержаны лидеры и более 20 активных участников трех организованных групп, причастных к созданию на территории Мордовии шести подпольных игорных клубов с доходом в 100 млн рублей.

Кроме того, с начала текущего года увеличилось количество выявленных противоправных деяний в сферах ЖКХ (+28,6%), промышленности (+91,2%) и строительства (+11,1%).

Также за отчетный период было задокументировано 45 преступлений, связанных с незаконным образованием юридического лица. Были возбуждены уголовные дела по семи фактам незаконной легализации денежных средств и задокументировано 15 преступлений по налоговым составам.

Помимо этого, правоохранители изъяли из оборота 1648 единиц контрафактной продукции, в том числе одежду, обувь, сумки, парфюмерию, игрушки, еду и сигареты, моторные масла, бытовую химию. Был пресечен канал поставки контрафактного алкоголя на территорию региона под видом мировых брендов, стражи порядка конфисковали вино-водочную продукцию различного наименования в количестве 5200 бутылок.

Также были задержаны лица, осуществившие сбыт поддельных денежных купюр на территории Мордовии.

По линии противодействия коррупции по итогам первого квартала текущего года было задокументировано 74 преступления, выявлено 28 фактов взяточничества. Были задержаны шесть руководителей крупнейших заводов региона и возбуждено более 20 уголовных дел по фактам взяточничества и мошенничества при реализации государственных заказов.

Также было выявлено 44 преступления в сфере бюджетного финансирования, в том числе при реализации государственных программ и субвенций в сфере развития спорта, охраны окружающей среды, агропромышленном комплексе.

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Источник: 13.мвд.рф