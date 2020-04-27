Гороскоп на 28 апреля: Близнецам потребуется помощь эксперта, Львы могут купить новое оборудование, а Козерогов ждет отличный день

Овен

Решительные усилия Овнов наконец-то принесут плоды. Это может быть повышение по службе или же увеличение оклада. В любой случае, наслаждайтесь.

Телец

Желание узнать нечто новое может подвигнуть Тельцов на мысль о получении дополнительного образования.

Близнецы

Некоторые интересные идеи могут прийти в голову Близнецов во сне, но вы не сможете до конца все понять. Посоветуйтесь со знающими людьми, которые разъяснят вам суть идеи.

Рак

Раки, которые решили заняться расширение бизнеса, могут провести весь день на телефоне. Звезды советуют также получить совет у экспертов.

Лев

Если Львы подумывают прикупить какое-то оборудование для занятий спортом, то звезды говорят, что сейчас самое время это сделать.

Дева

Прочитанные книги, просмотренные фильмы и беседы с людьми могут подтолкнуть представителей знака Девы на поиск интересующей вам информации.

Весы

Весы в этот день окажутся под сильным впечатлением от беседы с гостем, случать которого вы будете с открытым ртом. Вечером прогуляйтесь, что успокоить мысли, иначе не уснете.

Скорпион

Звезды говорят, что Скорпионам вовсе не нужно разделять мнение других людей, чтобы отлично с ними сосуществовать.

Стрелец

В этот день Стрельцы на работе смогут достичь успеха, завершив прибыльный проект. Коллеги оценят ваше достижение.

Козерог

Отличный день для Козерогов, которые хорошо проведут время с романтически избранником и получат поддержку от родных и близких.

Водолей

Водолеи познакомятся в этот день с интересным человеком, который может стать вашим романтическим избранником.

Рыбы

В этот день Рыбы могут принять участие в мероприятии, выступая на стороне своего любимого. Звезды советуют запастись блокнотом, так как будет что записать и затем проанализировать.

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