В Мордовии специалисты краеведческого музея проводят виртуальные уроки лоскутного шитья

Мордовский краеведческий музей проводит дистанционные уроки лоскутного шитья.

Заведующая отделом этнографии Мордовского краеведческого музея им. И.Д Воронина Инна Кудашкина говорит о том, что искусство лоскутного шитья представляет собой весьма кропотливое занятие, которое требует усердия и терпения, а также задействует художественную фантазию и пространственное мышление. Но результат данного занятия оправдывает все усилия, поскольку в конечном итоге создается уникальная вещь.

Посмотреть виртуальные уроки лоскутного шитья можно на официальных страницах музея в социальных сетях.

По информации «Известий Мордовии».

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