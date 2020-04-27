В Мордовии отремонтированная по современным стандартам дорога начала разрушаться через полгода

В Мордовии автомобильная дорога начала разрушаться через полгода после капитального ремонта.

В Кадошкино несколько месяцев назад был капитально отремонтирован участок дороги от автозаправочной станции до железнодорожного переезда. На проведение ремонтных работ были потрачены денежные средства в сумме более 11 млн рублей. Протяженность отремонтированного участка составляет чуть более 1 километра.

Основа рассматриваемого участка состоит из черного щебня, который обеспечивает наилучшую поверхность для сцепления.

Ремонтные работы завершились минувшей осенью, а уже весной на проезжей части образовалась яма. Журналисты местной газеты «Возрождение» надеются получить комментарии от дорожников.

По информации «Известий Мордовии».

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