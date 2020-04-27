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Административная комиссия Ленинского района Саранска подвела итоги работы за первый квартал 2020 года

Административная комиссия Ленинского района Саранска подвела итоги работы за первый квартал 2020 года

Административная комиссия Ленинского района Саранска отчиталась о результатах работы за первый квартал текущего года.

В период с января по март нынешнего года в указанном районе Саранска было наложено 170600 рублей штрафных санкций за административные нарушения. Было взыскано 7300 рублей.

За отчетный период были составлены протоколы за следующие нарушения: бытовое дебоширство – 28, ненадлежащая уборка от снега и льда входных групп и отмостков зданий, автопарковок – 3, движение (заезд) транспортного средства либо размещение на зеленой зоне – 17, противозаконные деяния в сфере торговли – 1.

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Источник: adm-saransk.ru