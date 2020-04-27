Административная комиссия Ленинского района Саранска подвела итоги работы за первый квартал 2020 года

Административная комиссия Ленинского района Саранска отчиталась о результатах работы за первый квартал текущего года.

В период с января по март нынешнего года в указанном районе Саранска было наложено 170600 рублей штрафных санкций за административные нарушения. Было взыскано 7300 рублей.

За отчетный период были составлены протоколы за следующие нарушения: бытовое дебоширство – 28, ненадлежащая уборка от снега и льда входных групп и отмостков зданий, автопарковок – 3, движение (заезд) транспортного средства либо размещение на зеленой зоне – 17, противозаконные деяния в сфере торговли – 1.

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Источник: adm-saransk.ru