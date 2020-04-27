Народные приметы на 28 апреля подскажут, будут ли ближайшие дни ясными и теплыми

Народные приметы на 28 апреля помогут узнать, будут ли ближайшие дни ясными и теплыми.

Несколько веков назад в народной среде было принято с доверием воспринимать своего рода метеорологическое правило, гласящее, что наличие на небе разветвленных по окружности облаков в двадцать восьмой день апреля следует трактовать в качестве предвестника того, что на протяжении нескольких ближайших дней будет иметь место достаточно высокая температура воздуха, ясная погода и при этом не будет никаких осадков.

Также в былые времена считалось, что пчелы, которые 28 апреля рано вернулись в улей, предвещают существенное потепление.

Красная заря в рассматриваемый день народными приметами называется сигналом о скором приходе дождливой и ветреной погоды.