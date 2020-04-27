Кино на изоляции: Wink запускает совместный спецпроект с кинотеатрами

Цифровой видеосервис Wink объявляет о старте специального проекта, направленного на поддержку кинотеатров. В условиях, когда все кинотеатры в России вынужденно приостановили работу, Wink совместно с партнерами предлагает открыть кинозал прямо в квартире. Первым партнером проекта стала одна из крупнейших российских сетей кинотеатров «КАРО». На сайте и в социальных сетях «КАРО» уже сейчас можно приобрести промокод на просмотр фильма в видеосервисе Wink и одновременно заказать доставку попкорна и другой продукции из кинобаров сети в Москве.

«Мы все оказались в нетипичной ситуации, понимаем, насколько непросто сегодня офлайновой сфере развлечений и кино. Но это не повод унывать. Наш новый проект, конечно, не заменит поход в кинотеатр. Но мы предлагаем создать атмосферу кинопросмотра прямо на дому. Покупайте билет на домашний сеанс на сайте, делайте онлайн-заказ в кинобаре “КАРО” и когда его привезут, получайте удовольствие от хорошего кино всей семьей. Мы ведем переговоры о присоединении к проекту других участников, прежде всего, региональных кинотеатров. Когда же всё закончится — мы обязательно пойдем смотреть кино на большом экране», — отметил директор по контентной политике «Ростелекома» Александр Косарим.

«В условиях изоляции мы ищем новые возможности, которые позволят нам поддерживать контакт со зрителем. Мы запустили доставку продукции кинобаров, проводим беседы с публичным персонами в инстаграм-аккаунте в рамках проекта #сКАРОчтение, организуем онлайн-флешмобы. Но наша аудитория прежде всего любит смотреть кино, и мы надеемся, что совместный проект с Wink позволит киноманам хотя бы частично проникнуться атмосферой кинотеатров, которой нам всем так не хватает», — сказала президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова.

Специально для проекта кураторы КАРО.Арт разработали особую программу на базе коллекции видеосервиса Wink. В основу легли фильмы, представляющие классику мирового кинематографа («Сияние», «Муха», «Пролетая над гнездом кукушки», «В джазе только девушки», «Амадей», «Касабланка», «Римские каникулы», «Список Шиндлера»), громкие картины последних лет («Три билборда на границе Эббинга, Миссури», «Рокетмэн», «Джанго освобожденный»), российское авторское кино («Аритмия», «Дылда», «Нелюбовь», «Бык»), совсем недавние премьеры («1917», «Однажды в Голливуде», «Джокер») и другие фильмы.

Также в библиотеку проекта вошли эксклюзивные фильмы, доступные сейчас только в Wink, например, свежая картина Гая Ричи «Джентльмены» в правильном переводе Гоблина и недавний хит Жоры Крыжовникова «Лёд 2». Всего в онлайн-витрине «КАРО» на текущий момент представлено более 90 кинокартин.

Также в разделе «Онлайн-кино» на сайте «КАРО» можно приобрести промокод на один из самых ожидаемых фильмов этой весны — «Спутник». Как известно, премьера фантастического триллера должна была состояться в апреле, но из-за режима изоляции создатели решили выпустить картину в цифровом формате, в том числе в видеосервисе Wink. Совместный проект «КАРО» и Wink пусть виртуально, но возвращает «Спутник» в кинотеатры. Выбрать фильм можно на главной странице сайта «КАРО» в специальном разделе «Кино-онлайн». Билет в кино — это цифровой промокод, который после оплаты нужно ввести в меню цифрового видеосервиса Wink.

Ощущение присутствия в кинозале дополнит попкорн и другие закуски из кинобара «КАРО», которые также можно заказать на сайте или в соцсетях киносети. В меню представлены все классические продуктовые кинохиты — попкорн в разных его вариациях, чипсы начос, детские и ЗОЖ-снеки, а также напитки и десерты. Кроме того, появились специальные тематические комбо, например, для семейного или романтического просмотра.

Wink — цифровой видеосервис «Ростелекома», который объединяет сильные стороны интерактивного телевидения (более 260 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого видеоконтента на любой вкус (25 000 позиций).