В Мордовии в рамках акции «Мы против коррупции» провели конкурс рисунков

В Мордовии в рамках акции под названием «Мы против коррупции» был проведен конкурс рисунков.

Указанный конкурс был проведен среди студентов учебных заведений республики с целью привлечения внимания общественности к проблеме коррупции, которую необходимо решать общими усилиями.

Победителями рассматриваемого конкурса стали Алена Феоктистова, Анна Козлова, Маргарита Парамонова и Дудко Анастасия.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф