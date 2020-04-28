В Саранске 44-летний мужчина пойдет под суд по обвинению в распространении порнографии

В Саранске суд вынесет приговор в отношении 44-летнего гражданина, который обвиняется в распространении порнографических материалов.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что 44-летний мужчина на своей странице в одной из популярных социальных сетей разместил видеоролик порнографического характера, не ограничив доступ к просмотру данного материала.

Гражданин не отрицает свою вину.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф