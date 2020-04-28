В Мордовии 29-летний парень разъезжал на автомобиле, который находится в розыске

В Мордовии сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, который находится в розыске.

Ранним утром 27 апреля на 260-м километре трассы, соединяющей Нижний Новгород, Пензу и Саратов, инспекторы ДПС остановили автомобиль марки ВАЗ-21140, за рулем которого находился 29-летний гражданин. В ходе проверки документов было установлено, что государственные регистрационные знаки, а также свидетельство о регистрации транспортного средства находятся в розыске.

Для дальнейшего разбирательства упомянутый автомобилист был доставлен в ММО МВД России «Лямбирский».

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Источник: гибдд.рф