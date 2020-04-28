Стали известны особенности проведения приемной кампании в МГУ им. Н. П. Огарева в 2020 году

Представители МГУ им. Н. П. Огарева рассказали об особенностях проведения приемной кампании в нынешнем году.

Прием документов от поступающих будет осуществляться только в дистанционном режиме с использованием электронной образовательной информационной системы университета. Документы, направленные через операторов почтовой связи, курьерскую службу или представленные лично, к рассмотрению не будут приниматься.

Пакет скан-копий документов, которые должен предоставить абитуриент при дистанционной подаче, следующий: копия паспорта или документа, удостоверяющего личность; копия документа об образовании (с приложением); копия оригинала договора о целевом обучении или его заверенной копии (при поступлении на места в рамках квоты целевого обучения); копия документов, удостоверяющих право на поступление на места в рамках особой квоты (при поступлении на места в рамках особой квоты); копия документов, подтверждающих наличие индивидуальных достижений.

Сроки приема документов смещаются относительно даты официального объявления результатов ЕГЭ. Срок завершения приема документов для поступающих по результатам вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной направленности, испытаний, проводимых университетом самостоятельно, – 9 календарных дней с даты объявления результатов ЕГЭ. Срок завершения приема документов от поступающих по результатам ЕГЭ, а также завершение сдачи вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной направленности, испытаний, проводимых учебным заведением, – 23 календарных дня с даты официального объявления результатов ЕГЭ.

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Источник: mrsu.ru