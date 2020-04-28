Народные приметы на 29 апреля подскажут, будут ли в ближайшее время заморозки

Народные приметы на 29 апреля помогут определить, следует ли готовиться к заморозкам.

Несколько веков назад существовало поверье метеорологического характера, которое гласит, что наличие заморозков в предпоследний день апреля является предвестником того, что земля будет замерзать на протяжении нескольких ближайших дней.

В былые времена крестьяне 29 апреля сажали капусту, считая именно этот день наиболее благоприятным, но имели место определенные нюансы. Во-первых, нельзя сажать капусту в том случае, если предпоследний день второго месяца весны выпал на четверг, поскольку в противном случае её съедят черви. Во-вторых, крестьяне не занимались посадкой, если на 29 апреля выпадал день перед Пасхой.

Православная церковь 29 апреля почитает память мученицы Ирины, подвергнутой разного рода издевательствам из-за служения Богу.