Гороскоп на 29 апреля: Тельцов снабдят неверными данными, Скорпионы займутся творчеством, а Рыбам потребуется помощь финансиста

Овен

Коллега, знакомый или друг Овнов будет в этот день в плохом настроении, но поделиться проблемой с вами не захочет.

Телец

Касающиеся финансов сведения, которые дойдут до Тельцов в этот день, вероятнее всего, окажутся чьей-то выдумкой, поэтому все данные нужно проверять.

Близнецы

В этот день Близнецы превратятся в гуру, к которому буквально все бегут за советом. Помогать людям очень приятно, но не все по достоинству оценят ваши старания.

Рак

Звезды говорят, что для изучения предмета, который заинтересовал Раков, может потребовать гораздо больше времени и сил, чем вы предполагали.

Лев

Львы в этот день могут просто не узнать своего друга, которого как подменили. Вероятнее всего у вашего приятеля масса проблем и дело не в вас.

Дева

Близкий знакомый Дев может обратиться к вам за советом в этот день, но интересующая друга область знаний окажется вам незнакомой.

Весы

В этот день Весам могут сказать, что вы что-то делаете неверно. Просто кому-то не подходит ваш метод, а другие методы не подходят вам. Не волнуйтесь, ведь все люди разные.

Скорпион

Эмоции из прошлого и воспоминания могут пробудить в Скорпионах творческую жилку. Не важно, избавление ли это от давних травм или создание шедевра, продолжайте творить.

Стрелец

Стрельцам будет сложно понять новый материал, который вы решили изучить. Звезды советуют найти другой путь – найти обучающее видео или упрощенный рассказ по теме.

Козерог

К Козерогам в этот день обратятся за помощью, но следует учесть, что согласившись, большую часть работы вы будете делать самостоятельно.

Водолей

В этот день Водолеям предстоит занимать оформлением банковских документов и других бумаг, так или иначе связанных с финансами. Потребуется полная концентрация.

Рыбы

Разобраться в финансовых документах Рыбам будет сложнее, чем вы себе представляли. Не бойтесь обратиться за помощью к эксперту.

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