Зубово-Полянский район: новые ФАПы появятся в Ачадове, Покровских Селищах, Булдыгине, Горенке, Журавкине

В рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» в 2020 году в районе запланировано строительство новых модульных ФАПов в Ачадове, Покровских Селищах, Булдыгине, Горенке, Журавкине.

Всего в структуре здравоохранения района числятся 35 ФАПов, в которых работает 31 медработник. Нет своего медработника в селах Журавкино, Студенец, Подлясово, хотя местные жители без медпомощи не остаются. Хорошей альтернативой является выездная форма работы мобильного медицинского комплекса, а также участковых терапевтов и врачей общей практики районной больницы.

Недавно сразу в трех поселках: Парца, Лесной, Озерный провели капитальный ремонт фельдшерско-акушерских пунктов. Установлены система водоотведения и водонагреватель; современными отделочными материалами обшиты стены, потолки; вставлены новые стеклопакеты и двери; заменена электропроводка.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.