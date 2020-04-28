1 мая смотрите в Wink прямую трансляцию большого концерта группы «Звери»

1 мая 2020 года в 20:00 по московскому времени в видеосервисе Wink на телеканале «Всё ТВ» состоится большой онлайн-концерт группы «Звери». На живом выступлении прозвучат культовые и полные драйва хиты: «Просто такая сильная любовь», «Дожди-пистолеты», «Районы, кварталы», «До скорой встречи» и другие. Также будет представлена песня из нового альбома «Одинокому везде пустыня», вдохновленного рассказами Чехова.

«В это сложное для всех время мы хотели бы подарить людям праздник. Музыка объединяет и задача нашего онлайн-концерта — сплотить всех зрителей и подарить им хорошее настроение. Несмотря на то что концерт пройдет в онлайн-формате, мы будем выкладываться на 100%. Приходите, присоединяйтесь — мы исполним как старые, так и новые песни. Очень надеемся, что зрители будут петь вместе с нами», — отметил солист группы «Звери» Роман Билык.

Во время концерта в прямом эфире Роман и участники группы ответят на вопросы телезрителей. Задать их можно в официальном аккаунте «Ростелекома» в Instagram в комментариях к анонсу концерта группы. Лучшие вопросы прозвучат во время прямой трансляции.

Группа «Звери» девять раз побеждала в номинации «Лучшая рок-группа» национальной музыкальной премии МУЗ-ТВ, а также получала награды на церемониях MTV Europe Music Awards, MTV Russian Music Awards и «Золотой граммофон».

Wink — цифровой видеосервис «Ростелекома», который объединяет все преимущества интерактивного телевидения (более 260 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого видеоконтента на любой вкус (всего 25 000 позиций).