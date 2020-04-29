В Мордовии местные жители сообщают в полицию о фактах нарушения ограничительных мер

Жители Мордовии сообщают сотрудникам правоохранительных органов о фактах нарушения ограничительных мер.

На минувших выходных жительница многоквартирного дома, расположенного на территории Ленинского района Саранска, сообщила стражам порядка о том, что во дворе находится группа молодых людей. Стражи порядка, прибыв по указанному адресу, выяснили, что парни вышли на улицу без уважительной причины. В отношении молодых людей были составлены протоколы.

В Рузаевском районе сотрудники правоохранительных органов после получения сообщения от бдительных граждан привлекли к ответственности нескольких человек, которые распивали спиртные напитки на улице в ночное время суток.

Также в скором времени суд рассмотрит материал в отношении жителя Саранска, который, нарушив ограничительные меры, приехал в гости к своим знакомым, проживающим в Рузаевке.

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Источник: 13.мвд.рф