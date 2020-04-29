Житель Мордовии, который убил пенсионерку и сжег её дом, пойдет под суд

В Торбеевском районе суд вынесет приговор в отношении 57-летнего мужчины, который обвиняется в убийстве 98-летней пенсионерки и уничтожении её имущества.

Сотрудниками следственных органов было установлено, что 4 октября прошлого года 57-летний гражданин, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, проник в дом 98-летней жительницы села Варжеляй, полагая, что владелица жилья отсутствует. Целью противозаконного визита мужчины было похищение денег. За несколько месяцев до этого гражданин похитил у пенсионерки 500 рублей, когда её не было дома. При входе в жилую часть постройки мужчину встретила хозяйка жилья. Последний дважды ударил пенсионерку в грудь руками, вследствие чего она упала и ударилась головой. От полученной травмы пострадавшая скончалась.

Чтобы скрыть следы преступления, мужчина решил поджечь дом пенсионерки. Используя зажигалку, гражданин поджег занавеску, а затем, убедившись, что огонь начал распространяться, покинул жилье. Пламя полностью уничтожило постройку.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

Также читайте о том, что в Мордовии местные жители сообщают в полицию о фактах нарушения ограничительных мер.

Источник: mordovia.sledcom.ru