Гороскоп на 30 апреля: Ракам нужно признать ошибки, Весы увидят новые перспективы, а Козерогам будет сложно решать финансовые вопросы

Овен

В этот день Овнам, обрекшим себя на одиночество, напомнят, что мир в вас нуждается и вам равно еще уходить на покой. Впереди масса важных дел, соберитесь.

Телец

Тельцам не удастся скрыться от реальности, которая настигнет вас очень быстро – от вас потребуют выполнить данные ранее обещания.

Близнецы

Тяжелый день для Близнецов, которые вступят в конфликт, но смогут вынести из него много полезного для себя в виде новой информации.

Рак

Звезды советуют Ракам, которые все никак не могут получить повышение по службе, признать свои ошибки. Это часть обучающего процесса.

Лев

Львам придется выбрать одну, самую важную цель и настойчиво к ней идти, чтобы получить в итоге столь необходимые признание и высокую оценку.

Дева

Финалом этапа переподготовки или дополнительного обучения может стать неожиданное повышение – руководство следит за вами пристальнее, чем вы думаете.

Весы

Этот день может стать во много знаменательным для представителей знака Весы, которые должны будут увидеть перспективу в новом направлении деятельности.

Скорпион

Звезды предлагают Скорпионам быть максимально открытыми с новыми людьми в этот день и посмотреть, что из этого получится – как минимум вы заведете новых знакомых.

Стрелец

Возможно одиноким Стрельцам стоит пересмотреть свой подход к взаимоотношениям и не требовать от очередного избранника слишком многого.

Козерог

В этот день старые и уже почти забытые страхи и обиды могут вынырнуть из глубин памяти, только это не должно вам помешать решить все финансовые вопросы.

Водолей

Звезды говорят, что одинокие Водолеи выбрали работу и поэтому их личная жизнь не такая бурная и активная, как могла быть. Желающие перемен могут изменить свои приоритеты.

Рыбы

Слишком торопящимся Рыбам звезды советуют сбавить темп, чтобы глубже вникать в происходящее вокруг и теснее взаимодействовать с окружающими.

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и Гороскоп на май 2020 года: Тельцам нужно избавиться от дурных привычек, Весам следует побеспокоиться о своем здоровье, а Рыб ждет финансовый успех

а еще Гороскоп на 2020 год: Львам нужно будет чаще отдыхать, Весы станут примером для окружающих, а Водолеи должны быть осторожны с деньгами