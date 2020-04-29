В Саранске продлевается ограничение движения для отдельной категории транспортных средств по улице Фурманова

В Саранске было продлено ограничение движения транспортных средств отдельных категорий по улице Фурманова.

Указанное ограничение, введенное по причине аварийного состояния проезжей части, было продлено до 00:00 30 июня. Рассматриваемое ограничение касается транспортных средств массой от 3,5 тонн. Стоит отметить, что речь идет об участке от улицы Гагарина до улицы Энгельса.

Исключение составляют транспортные средства экстренных служб и коммунальная техника.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru