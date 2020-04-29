В Саранске 25-летний парень подозревается в краже ювелирных изделий и денежных средств у подруги

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов был задержан 25-летний молодой человек, который подозревается в краже ювелирных изделий и денежных средств у своей подруги.

В период с февраля по апрель нынешнего года 25-летний гражданин, находясь в квартире своей подруги того же возраста, похитил 50 тыс. рублей и 13 ювелирных изделий. Молодой человек сдал похищенные украшения в ломбард. Денежные средства парень тратил на личные нужды и походы в кафе с пострадавшей.

Молодой человек был привлечен к уголовной ответственности. В отношении горожанина была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Парень выкупил сданные в ломбард украшения.

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Источник: 13.мвд.рф