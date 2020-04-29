В Саранске разыскивается гражданин, подозреваемый в краже парфюмерной продукции

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов разыскивается гражданин, который подозревается в краже парфюмерной продукции из магазина.

Днём 28 декабря прошлого года неизвестный гражданин, находясь в магазине, расположенном по адресу – улица Косарева, похитил флакон парфюмерной воды стоимостью более 3 тыс. рублей.

Предполагаемый преступник был одет в куртку темно-синего цвета с капюшоном, бейсболку черного цвета, спортивные брюки серого цвета и ботинки черного цвета.

Все, кто владеет какими-либо сведениями о личности или местонахождении разыскиваемого гражданина, могут сообщить необходимую информацию по следующим телефонным номерам: 8(8342) 29-77-88, 29-77-58 или 102.

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Источник: 13.мвд.рф