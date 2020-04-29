На территории отдела специального назначения УФСИН РФ по Мордовии высадили аллею

На территории отдела специального назначения УФСИН РФ по Мордовии появилась аллея.

Участие в посадке елей приняли заместители начальника уголовно-исполнительной системы региона, а также руководители ряда структурных подразделений УФСИН РФ по Мордовии.

Молодые деревья станут не только заботой об экологии, но и возможностью оставить память о себе для следующих поколений сотрудников.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su