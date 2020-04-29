Новости Саранска, России и Мира

18+

Рубрики

На территории отдела специального назначения УФСИН РФ по Мордовии высадили аллею

На территории отдела специального назначения УФСИН РФ по Мордовии высадили аллею

На территории отдела специального назначения УФСИН РФ по Мордовии появилась аллея.

Участие в посадке елей приняли заместители начальника уголовно-исполнительной системы региона, а также руководители ряда структурных подразделений УФСИН РФ по Мордовии.

Молодые деревья станут не только заботой об экологии, но и возможностью оставить память о себе для следующих поколений сотрудников.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что недавно в Мордовии в рамках акции под названием «Мы против коррупции» провели конкурс рисунков.


Источник: 13.fsin.su