В Ковылкино сотрудники ГИБДД задержали автомобилиста, водительское удостоверение которого находится в розыске

В Ковылкино был задержан автомобилист, водительское удостоверение которого находится в розыске.

Днём 28 апреля на улице Мичурина сотрудники ДПС ГИБДД МВД по Мордовии остановили автомобиль марки Geely Emgrand, за рулем которого находился 49-летний гражданин. При проверке выяснилось, что предъявленное указанным мужчиной водительское удостоверение находится в розыске.

Для дальнейшего разбирательства водитель и транспортное средство были доставлены в ММО МВД России «Ковылкинский».

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф