Гороскоп на 1 мая: Тельцам потребуется вера в свои силы, Львов никто не заставит свернуть с пути, а Скорпионам следует запастись терпением

Овен

Овнам не стоит изолироваться от мира, ведь в нем есть настолько много всего интересного, что не хватит и жизни, чтобы узнать все. Просто найдите интересные именно вам вещи.

Телец

Звезды говорят, что сосредоточенным и собранным Тельцам не хватает чуточку веры в себя и свои силы, чтобы спокойно дойти до выбранной цели.

Близнецы

В этот день Близнецы могут решиться высказать все, что они думают, но в случае с дорогим вам человеком, этот разговор лучше проводить по телефону или видеосвязи.

Рак

Ракам, находящимся у разбитого корыта, придется решить, какие куски прошлой жизни взять с собой, а от чего придется избавиться.

Лев

Сосредоточенных на выполнении задания Львов не смогут отвлечь даже самые умелые провокаторы. Вы с легкостью откажетесь от заманчивых предложений.

Дева

Провокации также не заденут Дев, которые будут сконцентрированы на решении финансовых проблем семьи или близких.

Весы

В этот день Весам придется все что угодно, но только не мечтать, поэтому сразу опуститесь на землю и приготовьтесь к выполнению множества мелких, но важных дел.

Скорпион

Звезды советуют Скорпионам запастись терпением, которого вам так не хватает, чтобы довести любое важное начинание до логического завершения.

Стрелец

В этот день Стрельцам придется осознать, что ваша власть не безгранична и люди не будут идти за вами после каждого призыва, так как у них есть свои, более важные дела.

Козерог

Козероги работают так медленно потому, что вы пытаетесь выполнить сразу несколько заданий. Звезды советуют делать их по очереди, осталось только выбрать самое важное.

Водолей

Водолеям предстоит научиться работать в команде. Это подразумевает не только помощь коллегам, но и обращение к ним за помощью.

Рыбы

Звезды напоминают Рыбам, которые выдрали новый путь и начали по нему идти, что сразу экспертом не становятся, для этого нужны время и упорство.

Читайте также Гороскоп на май 2020 года: Тельцам нужно избавиться от дурных привычек, Весам следует побеспокоиться о своем здоровье, а Рыб ждет финансовый успех

а еще Гороскоп на 2020 год: Львам нужно будет чаще отдыхать, Весы станут примером для окружающих, а Водолеи должны быть осторожны с деньгами