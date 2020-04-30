В Мордовии сотрудники ГИБДД предупреждают граждан об угрозе распространения коронавирусной инфекции

В Мордовии сотрудники ГИБДД продолжают реализовывать комплекс мер, направленных на недопущение распространения коронавирусной инфекции.

Патрули ДПС объезжают жилой сектор и общественные места с целью информирования населения о необходимости соблюдения карантинных мер.

Нарушения ограничительных мер влекут административную и уголовную ответственность.

Сотрудники ГИБДД призывают жителей и гостей Мордовии проявлять сознательность и дисциплинированность, беречь себя и не посещать без необходимости общественные места.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что полицейские провели профилактические мероприятия в Зубово-Полянском районе.

Источник: 13.мвд.рф