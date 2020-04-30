Атяшевский район: в течение двух лет к высокоскоростному интернету подключат 25 социально значимых объектов

В 2019 году в рамках реализации регионального проекта «Информационная инфраструктура» нацпроекта «Цифровая экономика» 9 социально значимых объектов Атяшевского района получили возможность подключить высокоскоростной интернет. Это образовательные учреждения, ФАПы и сельские администрации в Атяшеве, Больших Манадышах и Козловке, а также Атяшевский аграрный техникум.

В период с 2020 по 2021 годы будет подключено еще 25 социально значимых объектов в селах Алово, Атяшево, Ахматово, Батушево, Вечерлей, Дюрки, Лобаски, Сабанчеево, Тарасово, Чукалы-на-Вежне, и Шейн-Майдан.

Будет построена волоконно-оптическая линия связи общей протяженностью более 50 км.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.