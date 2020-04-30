Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Региональный проект «Безопасность дорожного движения»

Региональный проект «Безопасность дорожного движения» направлен на достижение к 2024 году целевого показателя сокращения смертности в результате ДТП в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом – до уровня, не превышающего четырех человек на 100 тысяч населения (к 2030 году – стремление к нулевому уровню смертности).

В рамках реализации проекта для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянение веществ, закуплено пять анализаторов для химикотоксилогических исследований IK 200609. Прорабатывается вопрос о приобретении автомобилей скорой медицинской помощи класса «С» для работы с пациентами, пострадавшим при ДТП.

С целью повышения квалификации сотрудников пожарно-спасательных подразделений МЧС России, принимающих участие в ликвидации дорожно-транспортных происшествий, в 2019 проведено 25 учений по ликвидации последствий ДТП.

В республике создаются условия для вовлечения детей и молодежи в профилактику дорожно-транспортного травматизма. Около трех тысяч школьников Мордовии уже вступили в ряды юных инспекторов движения. Создано 205 отрядов. Организуются родительские собрания по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения, профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и разъяснения требований российского законодательства, в том числе с привлечением сотрудников УГИБДД по РМ.

На базе детского технопарка «Кванториум» работает интерактивная площадка по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма с использованием автомобиля «Лаборатория безопасности». Площадка оснащена мобильным автогородком, методикой и информационными материалами. Методика учитывает психовозрастные особенности, чтобы максимально, эффективно, доступно и понятно донести информацию до ребенка любого возраста. За считанные минуты любая площадка может превратиться в шоссе или в салон автомобиля, в велодорожку или в оживленный перекресток со светофорами и дорожной разметкой. С октября мобильный автогородок «Лаборатория безопасности» совместно с Домом науки и техники еженедельно выезжает в образовательные организации республики.

Преподавателями центра «Педагог 13.РУ» в рамках курсов повышения квалификации учителей, разработан лекционный курс по методике преподавания правил безопасности дорожного движения и ОБЖ. Реализуется образовательная программа «Повышение квалификации лиц, осуществляющих сопровождение детей при организованных перевозках автомобильным транспортом».

В 2020 году работа по реализации мероприятий регионального проекта продолжается.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.