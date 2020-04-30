Народные приметы на 1 мая подскажут, будет ли вторая половина последнего месяца весны холодной

Народные приметы на 1 мая помогут определить, какая метеорологическая обстановка будет наблюдаться на протяжении второй половины последнего месяца весны.

Несколько столетий назад люди доверяли примете, согласно которой высокая температура воздуха, наблюдающаяся в первый день мая, свидетельствует о том, что вторая половина месяца будет холодной. Повышенная влажность, имеющая утром первого дня последнего месяца весны, народными приметами называется свидетельством того, что в ближайшее время будет тепло.

Если 1 мая слышно кукушку, можно смело забыть про холода, поскольку приближается теплая погода без каких-либо температурных перепадов.

В былые времена люди верили, что в первый день мая следует садить редис, морковь, лук, укроп и петрушку, если к этому времени зацвела фиалка.