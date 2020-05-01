Гороскоп на 2 мая: Близнецам пора постоять за себя, Девам нужно жить настоящим, а у Стрельцов попытаются отобрать лидерство

Овен

В этот день Овны могут почувствовать себя лишними, пятым колесом. Звезды советуют изменить то, что вам не нравится, начав со своей позиции или круга общения.

Телец

Творческие амбиции Тельцов должны быть реализованы и не важно на каком уровне. Просто доведите один из ваших проектов на эту тему до логического завершения.

Близнецы

Звезды говорят, что Близнецам следует перестать избегать конфликтных ситуаций, иначе они никогда не прекратятся. Пора постоять за себя.

Рак

Раки должны взять судьбу в свои руки. Можно и дальше продолжать слушать советы окружающих, но окончательное решение должны принимать вы и только вы.

Лев

Звезды предупреждают, что никто о Львах не позаботится лучше, чем вы сами. Убедитесь, что ваш избранник дает вам столько же внимания и заботы, сколько требует от вас.

Дева

В этот день Девам предстоит осознать, что стремление к далекой и туманной мечте не гарантирует успеха. Живите настоящим.

Весы

Весам также предстоит переосмыслить свою жизнь, говорят звезды. Пора пожить в реальности, а не пребывать в фантазиях.

Скорпион

Мысли и идеи Скорпионов стремятся быть услышанными. Вас могут поднять на смех, но это не означает, что вы должны перестать мечтать.

Стрелец

Контролирующие все вокруг Стрельцы будут неприятно удивлены, когда кто-то другой попытается взять на себя роль лидера.

Козерог

Сила фантазии Козерогов окажется настолько сильной, что вы на время потеряете связь с реальностью и это может иметь печальные последствия.

Водолей

Водолеев, которые будут руководствоваться эмоциями, а не фактами в момент принятия решений, ждут большие неприятности.

Рыбы

Отличный день для Рыб, которые будут сиять в лучах своего могущества. Правда, звезды советуют убедиться, что вы достигли этого своими силами, а не за чужой счет.

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