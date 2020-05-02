Гороскоп на 3 мая: Ракам следует полагаться на интуицию, Львам не помешает отдых, а Рыбы могут встретить наставника

Овен

Звезды призывают Овнов, которые привыкли помогать другим даже в ущерб себе, позаботиться как о вас самих.

Телец

Тельцам пора перестать мечтать о чем-то хорошем и начать действовать, чтобы что-то хорошее наконец-то произошло с вами.

Близнецы

В этот день у Близнецов появится отличная возможность выяснить со своим избранником волнующие вас моменты ваших взаимоотношений.

Рак

Интуиция Раков довольно сильна в этот день, поэтому звезды советуют полагаться больше на это чувство, чем на ваш разум.

Лев

В этот день Львы только и будут думать, что об отдыхе. Ничего страшного, если вы один день посвятите себе, а не работе.

Дева

Девы, которое каждый день помогают окружающим, могут задумать о том, чтобы делать это в качестве волонтера.

Весы

Звезды говорят, что представителей знака Весы в этот день могут посетить мысли о смене рода деятельности, так как вы стремитесь помогать людям.

Скорпион

Скорпионов ждет непростой день, в котором, как вам будет казаться, каждый человек будет делать все, лишь бы вы сорвались.

Стрелец

В этот день у Стрельцов появится возможность удачно инвестировать, но внезапно вы поймете, что все свободные средства вы уже вложили в другой проект.

Козерог

Реакция Козерогов на окружающие события определяется привычкой всегда находить объяснение увиденному. Постарайтесь хоть раз обойтись без этого.

Водолей

Звезды призывают Водолеев делать что-то для исполнения своих желаний, а не просто мечтать о роли рок-звезды или гендиректора корпорации.

Рыбы

В этот день Рыбы могут встретить наставника. Звезды призывают сделать все, чтобы этот человек не отвернулся от вас, так как вы сможете многому у него научиться.

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