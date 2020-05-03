В Чамзинке пьяный автомобилист устроил ДТП, в котором пострадала женщина

В Чамзинке по вине пьяного автомобилиста произошло ДТП, в результате которого пострадала женщина.

Указанное происшествие произошло утром 1 мая. По предварительной информации, 30-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Лада-Приора» в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь по перекрестку, не уступил дорогу автомобилю марки «Лада-Калина», вследствие чего транспортные средства столкнулись.

Пострадала пассажирка «Калины». Женщина была доставлена в больницу.

В отношении водителя «Приоры» был составлен административный материал.

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Источник: гибдд.рф