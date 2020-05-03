Народные приметы на 4 мая подскажут, будет ли грядущее лето жарким и засушливым

Народные приметы на 4 мая помогут определить, будет ли грядущим летом наблюдаться жара.

Несколько веков назад существовало поверье, которое считалось людьми достоверным, гласящее, что черемуха, начавшая цвести в четвертый день последнего месяца весны, предвещает, что в период с июня по август будет иметь место очень жаркая погода, а дожди будут идти крайне редко.

Если же черемуха успела зацвести до 4 мая, грядущим летом будет достаточно дождей, чтобы не возникла засуха.

Мелкий дождь 4 мая народные приметы называют предвестником того, что в ближайшие дни будут наблюдаться сильные порывы ветра и ливни.