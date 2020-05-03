Гороскоп на 4 мая: мечта Овнов может начать сбываться, Тельцам следует избавиться от дурных мыслей, а Девы и Водолеи должны помочь друзьям

Овен

В этот день долгосрочная мечта может начать сбываться. Пока что не ставьте себе новых задач, насладитесь успехом и вспомните весь пройденный путь.

Телец

Мрачные мысли могут погрузить Тельцов в дурное расположение духа на целый день. Избавьтесь от тяжких дум, записав их на бумажку.

Близнецы

Один из членов семьи Близнецов может быть в плохом настроении, но не будет никого к себе подпускать. Подождите пару дней и затем разговорите его.

Рак

Задачи, которые планируют решить Раки, потребуют гораздо больше сил и времени, чем вы планировали. Звезды советуют начинать работать над ними через несколько дней.

Лев

Планы Львов на приятный вечер с избранником могут быт нарушены плохим настроением вашего любимого. Сделайте что-нибудь приятное для партнера, чтобы исправить ситуацию.

Дева

Совместное проведенное время поможет Девам поднять настроение своему другу, у которого началась «черная» полоса.

Весы

Звезды советуют Весам проверять всю поступающую информацию, поскольку ваши дела могут оказаться не так плохи, как сообщают новости.

Скорпион

Скорпионам следует просмотреть все свои траты и сократить те, которые можно отнести к излишним, необдуманным и импульсивным.

Стрелец

В этот день Стрельцы будут подавлены, хотя никаких причин для этого нет. Может вы просто плохо выспались. В любом случае хорошие новости поднимут вам настроение.

Козерог

Старые воспоминания, травмы и даже фобии из прошлого могут повлиять на ваше настроение сегодня, Козерог. Освободиться от проблем поможет медитация.

Водолей

Помощь Водолеев потребуется вашему другу, которого нужно просто выслушать, но не поучать. После попытайтесь его развеселить и завершите день на оптимистичной ноте.

Рыбы

Рыбам потребуется концентрация всех сил, чтобы добиться продвижения в карьерных вопросах, поскольку в этот день многое будет поставлено на карту.

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