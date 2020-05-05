Гороскоп на 6 мая: Овнам нужен новый взгляд на проблему, Раки будут агрессивны, а Весы заплатят за свою нерешительность

Овен
Звезды советуют Овнам, оказавшимся в трудной ситуации, взглянуть на проблему комплексно, а не пытаться решить ее по частям.
Телец
Уверенность в себе придаст вам силы и желание сделать что-то полезное, при этом вы отлично сможете совмещать физический труд и умственные нагрузки.
Близнецы
В этот день Близнецы лучше будет сконцентрироваться на решении своих проблем и задача, а не смотреть, как другие люди справляются со своими трудностями.
Рак
Раки приближаются к годовом пику нагрузок, что может заставить вас действовать слишком агрессивно. Сбросьте напряжение, сходив в спортзал или сделав длительную пробежку.
Лев
Львов будут приглашать присоединиться к разным коллективам, но вам там не нравится. Может стоит собрать вместе людей с вашими интересами?
Дева
Поставившие себе цели Девы могут получить сильную поддержку, когда будут достигать намеченных вершин. Действуйте и помощь будет оказана.
Весы
Нерешительность Весом может дорого вам обойтись, но вы все равно будете все долго обдумывать или часами принимать решение.
Скорпион
Скорпионы полны решительности на ходу заскочить в экспресс, следующий к успеху и признанию. Вы сильны, уверены в себе и ясно видите цель.
Стрелец
В этот день Стрельцы могут оказаться в плохой физической форме. Звезды советуют изменить составленный заранее план действий.
Козерог
Неуважительное и даже эгоистичное отношение Козерогов к окружающим доставит вам не только неприятности, но и поможет увидеть ситуацию с другой стороны.
Водолей
Звезды предупреждают, что все планы Водолеев на этот день будут нарушены, а попытки ему следовать будут бесполезными. Лучше сразу плывите по течению.
Рыбы
Рыбы пребывают на подъеме сил, как творческих, так и физических, поэтому звезды рекомендуют использовать на все 100% эту мощную комбинацию.
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