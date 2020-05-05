Гороскоп на 6 мая: Овнам нужен новый взгляд на проблему, Раки будут агрессивны, а Весы заплатят за свою нерешительность

Овен

Звезды советуют Овнам, оказавшимся в трудной ситуации, взглянуть на проблему комплексно, а не пытаться решить ее по частям.

Телец

Уверенность в себе придаст вам силы и желание сделать что-то полезное, при этом вы отлично сможете совмещать физический труд и умственные нагрузки.

Близнецы

В этот день Близнецы лучше будет сконцентрироваться на решении своих проблем и задача, а не смотреть, как другие люди справляются со своими трудностями.

Рак

Раки приближаются к годовом пику нагрузок, что может заставить вас действовать слишком агрессивно. Сбросьте напряжение, сходив в спортзал или сделав длительную пробежку.

Лев

Львов будут приглашать присоединиться к разным коллективам, но вам там не нравится. Может стоит собрать вместе людей с вашими интересами?

Дева

Поставившие себе цели Девы могут получить сильную поддержку, когда будут достигать намеченных вершин. Действуйте и помощь будет оказана.

Весы

Нерешительность Весом может дорого вам обойтись, но вы все равно будете все долго обдумывать или часами принимать решение.

Скорпион

Скорпионы полны решительности на ходу заскочить в экспресс, следующий к успеху и признанию. Вы сильны, уверены в себе и ясно видите цель.

Стрелец

В этот день Стрельцы могут оказаться в плохой физической форме. Звезды советуют изменить составленный заранее план действий.

Козерог

Неуважительное и даже эгоистичное отношение Козерогов к окружающим доставит вам не только неприятности, но и поможет увидеть ситуацию с другой стороны.

Водолей

Звезды предупреждают, что все планы Водолеев на этот день будут нарушены, а попытки ему следовать будут бесполезными. Лучше сразу плывите по течению.

Рыбы

Рыбы пребывают на подъеме сил, как творческих, так и физических, поэтому звезды рекомендуют использовать на все 100% эту мощную комбинацию.

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