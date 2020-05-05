По селу Старое Шайгово разъезжал 15-летний мотоциклист без документов и шлема

В селе Старое Шайгово 15-летний парень разъезжал на мотоцикле без документов и мотошлема.

Днём 4 мая напротив дома №2, расположенного по адресу – улица Кирова, инспекторы ДПС ГИБДД МВД по Мордовии остановили мотоцикл марки «Хорс-Альфа» без государственных регистрационных знаков, которым управлял 15-летний парень. У подростка не было документов и мотошлема.

Для дальнейшего разбирательства 15-летний мотоциклист и транспортное средство были доставлены в ОП №12 ММО МВД России «Краснослободский».

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Источник: гибдд.рф