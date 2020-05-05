В Саранске утвердили норматив стоимости одного квадратного метра жилья на второй квартал 2020 года

В Саранске был утвержден норматив стоимости одного квадратного метра жилья на второй квартал нынешнего года.

На второй квартал текущего года был утвержден норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по Саранску для расчета размера социальных выплат молодым семьям в размере 39499 рублей.

Рассматриваемый норматив по Саранску утверждается ежеквартально.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru