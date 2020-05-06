Кочкуровский район: мобильная бригада доставит лекарства и продукты

Изначально мобильная бригада из специалистов соцзащиты была создана в рамках нацпроекта «Демография» для того, чтобы доставлять жителей Кочкуровского района старше 65 лет в медицинские организации для дополнительного обследования здоровья. В условиях самоизоляции эти поездки временно приостановлены, но для мобильной бригады дело нашлось: она оказывает неотложные социальные услуги нуждающимся.

Ежедневно сотрудники горячей линии принимают большое количество звонков от граждан, входящих в группу риска в связи с распространением коронавирусной инфекции. Так как этим людям рекомендовано как можно реже выходить из дома, на помощь им приходят социальные работники.

Одна из самых востребованных у населения услуг – покупка и доставка продуктов питания, товаров первой необходимости и лекарств. Услуга доставки предоставляется бесплатно, а покупка продуктов и медикаментов производится за счет средств получателя.

Если человек имеет хронические заболевания, то специалисты «мобильной бригады» выписывают необходимые лекарства у лечащего врача, приобретают их в аптеке и доставляют до заявленного адреса.

География обслуживания «мобильной бригады» широка и охватывает почти все населенные пункты района: Кочкурово, Новая Пырма, Сабаево, Тат. Умыс, Семилей, Новые Турдаки, Воеводское, Подлесная Тавла, Русс. Давыдово, Красномайский.

Осуществляя выезды в период пандемии, специалисты «мобильной бригады» соблюдают все меры предосторожности: они в обязательном порядке носят защитные маски и резиновые перчатки, соблюдают социальное дистонирование при общении с гражданами. Доставка лекарственных средств и продуктов питания происходит тоже бесконтактным способом: заказ оставляется у двери, затем – звонок. Только убедившись, что человек взял пакет, – соцработники уходят.