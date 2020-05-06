Гороскоп на 7 мая: Близнецам пора подвести итоги, Скорпионам лучше сбавить темп в амурных делах, а Козероги внезапно прозреют

Овен

Овнам не следует притворяться теми, кем вы не являетесь, лишь бы понравиться представителю противоположного пола.

Телец

Звезды говорят, что Тельцы являются мастерами флирта, но когда доходит до дела, то вам не хватает решительности.

Близнецы

Близнецы, вложившие много сил и времени и создание прочных отношений, не пришло время подвести итог и рассмотреть в деталях, кто оказался рядом с вами.

Рак

Звезды советуют Ракам, которые слишком долго думали только о романтической стороне любви, подумать и о практической поддержке отношений.

Лев

Львы могут узнать нечто, что ваш избранник скрывал от вас, или же напротив – любимый узнает вашу страшную тайну. В любом случае это будет переломный момент.

Дева

В этот день Девам лучше не скрывать от любимых правду и честно рассказать об имеющихся проблемах. Вместе вы найдете решение.

Весы

Эмоциональная стабильность Весов будет очень важна в этот день. Могут возникнуть конфликты, но благодаря им вы узнаете нечто новое и важное.

Скорпион

Звезды рекомендуют Скорпионам сбавить свой напор в вопросах любви и романтики. Лучше действовать пусть и медленно, но более методично и обстоятельно.

Стрелец

Мечты и фантазии Стрельцов в плане романтики могут стать реальностью, если вы приложите все свои силы и умения для их достижения.

Козерог

Козероги могут внезапно прозреть, когда поймут, что в ваших романтических отношениях существуют проблемы. Вы слишком долго не обращали на это никакого внимания.

Водолей

В этот день Водолеи смогут рационально взглянуть на имеющие сложности в романтических отношениях, что позволит вам найти решение.

Рыбы

Упрямство Рыб с одной стороны и настойчивость вашего избранника с другой станут «топливом» для будущего конфликта, если вы не найдете компромиссное решение.

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