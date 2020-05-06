В Мордовии сотрудники ГИБДД за один день задержали двух пьяных автомобилистов

В Мордовии за один день сотрудники Госавтоинспекции задержали двух пьяных автомобилистов.

Днём 5 мая на 1-м километре дороги, соединяющей Зубову Поляну и Потьму, сотрудники ДПС ОГИБДД ОМВД России по Зубово-Полянскому району остановили автомобиль марки ВАЗ-21102, за рулем которого находился 29-летний молодой человек, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения.

Вечером 5 мая на 2-м километре дороги, пролегающей между Пушкино и Константиновкой, стражами порядка был остановлен автомобиль марки «Нива» под управлением пьяного 34-летнего мужчины.

Ранее указанные автомобилисты уже привлекались к ответственности по причине управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

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Источник: гибдд.рф