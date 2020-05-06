В Мордовии продолжают составлять протоколы в отношении нарушителей режима самоизоляции

В Мордовии на протяжении майских праздников сотрудники органов внутренних дел вместе с представителями других ведомств и общественностью проводили рейдовые мероприятия и составляли протоколы в отношении нарушителей режима самоизоляции.

В Рузаевку из посёлка Красное Сельцо приехал 53-летний мужчина. Он разгуливал по улицам. Гражданин заявил, что приехал в город, чтобы прогуляться, а дома ему скучно. В отношении мужчины был составлен протокол. Также в Рузаевке был привлечен к административной ответственности гражданин, который в ночное время суток покинул свое жилье, находясь под административным надзором.

За выходные и праздничные дни в общей сложности было проверено около 6,5 тыс. человек, подлежащих самоизоляции.

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Источник: 13.мвд.рф