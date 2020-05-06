В Мордовии маму несовершеннолетнего мотоциклиста привлекли к административной ответственности

В Мордовии была привлечена к административной ответственности мама несовершеннолетнего мотоциклиста.

В селе Старое Шайгово 4 мая инспекторы ДПС остановили мотоцикл под управлением 15-летнего подростка. У юноши не было документов на управление транспортным средством и мотошлема.

Стражами порядка было установлено, что недавно мотоцикл парню купила его мать. Женщина, игнорируя факт отсутствия водительского удостоверения и мотошлема, а также действующие ограничительные меры, разрешила сыну покататься.

В отношении мамы юноши был составлен административный протокол.

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Источник: 13.мвд.рф