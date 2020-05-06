В Саранске в период с 1 по 5 мая дачные автобусы перевезли 6300 пассажиров

В Саранске с начала запуска дачных маршрутов за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований следят представители городской администрации, казенных учреждений, а также перевозчиков, среди которых МП «Горэлектротранс» и ООО «ПАТП».

Контролеры не допускают скопления пассажиров на остановочных павильонах, корректируют интервал движения и количество подвижного состава.

В период с 1 по 5 мая автобусами на дачных маршрутах воспользовались 6300 пассажиров. Самый большой пассажиропоток был зафиксирован 3 мая (1764 человека).

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Источник: adm-saransk.ru