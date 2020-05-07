Гороскоп на 8 мая: Раки обретут ясность мысли, Девам следует удержаться от соблазна, а Водолеи будут слышать только то, что они сами захотят

Овен

Звезды советуют Овнам прекратить наказывать себя за то, что вы не идеальны, поскольку идеальных людей не существует в принципе.

Телец

Интеллектуальные и творческие способности Тельцов будут на подъеме в этот день, который отлично подойдет для создания концепции нового проекта.

Близнецы

В этот день Близнецы получат возможность не спеша разобраться в стремительно происходивших событиях нескольких прошедших дней.

Рак

Несколько минувших дней Раки ощущали себя как в тумане, но с этого дня вы вновь обретете ясность мысли.

Лев

Потерявшие из виду свои цели Львы вновь прозреют и увидят дорожку, по которой вам следует идти. Также вернется вера в себя и свои силы.

Дева

У Дев может появиться соблазн решить некоторые проблемы вашей жизни радикальными средствами, но звезды не рекомендуют этого делать. Подождите пару дней и затем принимайте решение.

Весы

Звезды советуют Весам, которые хотят за один раз решить сразу все имеющие проблемы, успокоиться и действовать методично, шаг за шагом.

Скорпион

Разум Скорпионов будет в этот день занят поиском новых путей для достижения цели, так как имевшиеся еще недавно дорожки внезапно стали перекрыты.

Стрелец

Уставшим Стрельцам звезды советуют отдохнуть, поскольку если вы вновь потратите все свои силы на работу, то усталость может принять в хроническую форму.

Козерог

Отличный день для адаптации мозга Козерогов к новой реальности, но если вы этого не сделаете, то окружающий мир подбросит вам не одну проблему.

Водолей

В этот день в голове Водолеев появится как бы фильтр, пропускающий только ту информацию, которую вы захотите услышать.

Рыбы

Рыбы могут заинтересовать историей своей семьи, уверены звезды, которые советуют досконально изучить вашу родословную, поскольку она очень интересна.

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