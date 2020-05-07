В Темниковском районе сотрудники одной из местных организаций не получили зарплату за март

В Темниковском районе сотрудники прокуратуры выявили нарушение трудового законодательства.

Представителями ведомства было установлено, что работники муниципального учреждения «Служба заказчика» не получили заработную плату за март нынешнего года. Образовалась задолженность по зарплате в размере около 180 тыс. рублей.

Руководителю муниципального учреждения было внесено представление. Кроме того, в отношении директора организации было возбуждено дело об административном правонарушении.

По информации пресс-службы прокуратуры Мордовии.

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Источник: prokrm.ru