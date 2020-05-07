В Саранске за один день были задержаны два пьяных автомобилиста

В Саранске сотрудники Госавтоинспекции за один день задержали двух пьяных автомобилистов.

В ночь на 6 мая на улице Набережной сотрудники ДПС ГИБДД МВД по Мордовии остановили автомобиль марки «Лада-Приора», за рулем которого находился 22-летний молодой человек, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения.

Вечером 6 мая на улице Комарова стражами порядка был остановлен ещё один автомобиль марки «Лада-Приора» под управлением 28-летнего гражданина, который был пьян.

Ранее указанные автомобилисты уже привлекались к ответственности по причине аналогичного нарушения.

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Источник: гибдд.рф